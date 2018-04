A27 richting Utrecht weer open na kettingbotsing

Hulpdiensten waren ter plaatste. Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen. De file achter het ongeluk groeide snel en de vertraging was op het hoogtepunt ruim anderhalf uur, waardoor het automobilisten werd aangeraden om via de A2 en de A15 richting Utrecht te rijden. Inmiddels neemt de file snel af en is omrijden niet meer nodig.