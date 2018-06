94-jarige Brabantse wint rechtszaak over inloopdouche

EINDHOVEN - Eindhovenaren die door ouderdom, ziekte of handicap een aangepaste badkamer nodig hebben, lopen tot nu de kans hun neus te stoten. De gemeente weigert een WMO-vergoeding als hun badkamer 20 jaar of ouder is. De Rechtbank Oost-Brabant maakt korte metten met dit beleid.

Een 94-jarige Eindhovense die met dit gemeentebeleid te maken kreeg, stapte met steun van cliëntondersteuner Kees Blokker van ouderenkoepel OVO en juridisch adviseur Bert van 't Laar naar de rechter. En met succes. ,,Ik verwacht dat deze uitspraak voor veel mensen een eye-opener zal zijn", zegt Blokker.

De gemeente Eindhoven redeneert zo: Na twintig jaar is een badkamer aan vervanging toe. Gewoon groot onderhoud dat een woningeigenaar zelf moet betalen. En dus weigert ze iemand die een woningaanpassing echt nodig heeft in zo'n geval een WMO-vergoeding.

,,Kennelijk is de gemeente bang", zegt Blokker. ,,Ze denkt dat allerlei mensen die een nieuwe badkamer willen opeens gaan roepen dat ze pijn in hun knie hebben, om zo WMO-geld te claimen. Daar kan je natuurlijk een maatschappelijke discussie over voeren. Maar de rechter is duidelijk: wat de gemeente doet, mag niet. Als iemand een beperking heeft, dan biedt de wet WMO de mogelijkheid compensatie te vragen. Hoe oud iemands badkamer is, doet er niet toe."





Zelfstandigheid

Magriet van der Harten hecht aan haar zelfstandigheid. De 94-jarige doet zelf haar boodschappen, met de rollator, ontvangt graag vrienden in haar rijtjeshuis in Oude Gracht, leest of rommelt in de tuin. Aan de muur hangen schilderijen uit haar jaren in Bergen, waar ze met haar toenmalige man een kunsthandel had. ,,En die boekenkast heb ik meegenomen uit Brazilië, waar mijn zoon woont." Eind vorig jaar kreeg ze erge rugpijn en daarna ook nog eens griep. Maar nu gaat het weer goed, mede dankzij morfinepleisters en hulp uit de buurt. Naar een verpleeghuis? ,,Voor geen goud." Als oud-verpleegkundige en als oudste in een gezin van elf is ze gewend de touwtjes in handen te hebben. ,,Ik heb alleen AOW, maar ik ben blij dat ik een eigen huis heb. Ik zorg liever zelf, dan dat ik verzorgd word."

WIJeindhoven

,,Toen Margriet afgelopen zomer zei dat het in bad gaan niet meer ging, wist ik dus meteen dat het écht niet meer ging", zegt haar oud-buurvrouw en mantelzorgster Irene Streithorst. Zij belde met WIJeindhoven. ,,Ik ben heel blij dat Kees er toen bij kwam als cliëntondersteuner, ik werd helemaal gek. Ik kreeg niet duidelijk waar Margriet recht op had. Toen medewerkers van WIJeindhoven na zes weken bij haar kwamen kijken, zagen ze dat het echt niet meer ging. Ze kreeg een traplift. Maar een inloopdouche wees de gemeente af, omdat haar badkamer al ouder was dan 20 jaar. Volgens de medewerkers van WIJeindhoven stond dit in de wet. Achteraf bleek dat helemaal niet te kloppen."

Een gang naar de bezwarencommissie leverde niets op, waarna Blokker beroep instelde. De rechter heeft nu het gemeentebesluit vernietigd en de aanvraag alsnog goedgekeurd. In afwachting van de schriftelijke uitspraak wil de gemeente nog niet reageren.