9 november 1944: Na laatste nacht vechten is dan ook Moerdijk bevrijd

De Polen hebben de hele nacht doorgevochten in de straten van Moerdijk en tegen het krieken van de dag is het dorp eindelijk veroverd op de Duitsers. Daarmee is het laatste stukje West-Brabant bevrijd. Op overigens het Land van Heusden en Altena na. Dat zal tot 5 mei 1945 in Duitse handen blijven. De 370 Duitsers die nog in Moerdijk zijn, geven zich over. Slechts een klein deel van de troepen die het dorpje zo met hand en tand hebben verdedigd slaagt erin met kleine bootjes te ontsnappen naar de overkant van het water.