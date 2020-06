800.000 varkens minder in Zuid-Nederland door stoppersregeling kabinet

Het aantal varkens in Zuid-Nederland zal in de komende twaalf maanden fors dalen door de stoppersregeling die het kabinet heeft opgetuigd. In Oost-Brabant en Noord-Limburg stoppen alles bij elkaar tussen de 200 en 300 boeren. Daardoor krimpt de varkensstapel in het gebied met ruim 800.000 dieren.

Dat blijkt uit een brief die landbouwminister Carola Schouten woensdagochtend naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Eerder werd al bekend dat het kabinet flink extra in de buidel tast om alle varkenshouders die willen deelnemen ook daadwerkelijk te laten stoppen. Het budget van deze zogeheten ‘warme sanering’ is daarom verhoogd van 180 miljoen naar 455 miljoen euro.

In heel Nederland hadden 502 boeren zich ingeschreven voor de regeling; 407 van hen gaan ook daadwerkelijk deelnemen. Van de afgevallen veehouders voldeed het grootste deel niet aan de voorwaarden. Slechts tien boeren hebben zich na inschrijving zelf teruggetrokken. Dat is relatief weinig; door versoepelingen in het landbouwbeleid van de provincie Noord-Brabant bestond het idee dat een deel van de ingeschreven varkenshouders misschien toch door wilde blijven boeren. Maar daarbij gaat het dus hooguit om enkele gevallen.

Krimp met ruim 10 procent

Het precieze aantal stoppende varkenshouders in Brabant is nog niet bekend, en ook niet waar die bedrijven gevestigd zijn. De regeling zit zo in elkaar dat het Rijk de varkensrechten van een stoppende boer opkoopt en uit de markt neemt. Een andere varkenshouder kan die rechten dus niet meer overnemen, waardoor de veestapel krimpt. In Oost-Brabant en Noord-Limburg leven ruim 7 miljoen van de 12 miljoen varkens in Nederland. Het gaat dus om een krimp van het aantal dieren met ruim tien procent.