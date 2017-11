740.000 mensen bezochten Glow Eindhoven

Eli van de Berg kwaad op politie: 'Ik riep nog hó, stoppen'

18 november TILBURG - Op 23 augustus 2017 gaat het verschrikkelijk mis bij een politieachtervolging. In de Rossinistraat in Tilburg vindt een aanrijding plaats waarbij Eli van de Berg zwaargewond raakt. Inmiddels is hij op de been, maar het gaat slecht met hem. En hij is kwaad op de politie.