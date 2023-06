7 x superspecifieke winkels in Den Bosch

Maar liefst 43 Tilburgse 90-plus­sers vieren feest, maar het Guiness Book of Records kunnen ze niet betalen

TILBURG - 43 Tilburgse 90-jarige kregen woensdagmiddag een medaille omgehangen: ze horen bij de 90-plusclub. Zoveel 90-plussers bij elkaar, is dat geen record vraag je je dan af. Niemand die het weet, want 6000 pond betalen aan het Guiness Book of Records zagen de ouderen niet zitten.