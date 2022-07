68 betaalbare huurappartementen erbij in hartje Boxmeer

De wooneenheden worden verdeeld over twee gebouwen. Ze komen te staan in de wijk Weijerstaete, in de buurt van het Weijerpark. Eerder verrees hier ook een woonzorgcentrum met dezelfde naam als de wijk: Weijerstaete. Hier kunnen senioren zelfstandig wonen met zorg dichtbij.

Trappen ontbreken

Ook de nieuwe huurwoningen zijn geschikt voor ouderen. Trappen ontbreken in de woning zelf, er is een lift aanwezig en er is ruimte voor het stallen van scootmobiels. Alle appartementen worden uitgerust met een ruime woonkamer met open keuken, slaapkamer(s), een apart toilet en een badkamer. In de twee complexen zullen vijf verschillende typen te huur komen.

Woningcorporatie Mooiland is de beheerder. Deze week werd een overeenkomst getekend met Van der Heijden Bouwbedrijf voor realisering.

Langer thuis wonen

Kobbe Vink, projectontwikkelaar namens Mooiland: ,,We zijn blij dat we in Boxmeer starten met de verdere ontwikkeling van het nieuwbouwproject Weijerstaete. Zo kunnen we een volkshuisvestelijke bijdrage leveren aan bewoners die zo lang mogelijk thuis willen wonen. Dit op een zeer duurzame en energiezuinige manier, waarbij de appartementen ook voorzien zijn van koeling. Ideaal voor de zomerperiodes.”

Belangstellenden moeten nog even geduld hebben. Ze kunnen zich inschrijven als woningzoekende op de website mijnwoningzoeken.nl.