60 banen weg bij jeugdzorginstelling Juzt, onderhandeling sociaal plan loopt stroef

ETTEN-LEUR - De onderhandelingen over een sociaal plan tussen medewerkers van jeugdzorginstelling Juzt en het bestuur van de instelling verlopen stroef. Zo stroef dat het onderhandelingsproces tijdelijk is stopgezet. Het wordt weer opgepakt nadat medio oktober de nieuwe bestuursvoorzitter is aangetreden, die de huidige bestuursvoorzitter vervangt. Dat zegt Jan van Rijsingen, die namens Juzt-medewerkers die lid zijn van vakbond FNV onderhandelt met het Juzt-bestuur.

Quote Er is absoluut geen vertrouwen meer dat we nog tot een sociaal plan kunnen komen met dit bestuur. Jan van Rijsingen, FNV Afgelopen zomer kondigde Wouter Groot - sinds november vorig jaar ad interim bestuursvoorzitter - aan dat Juzt ging reorganiseren. Van de 580 arbeidsplaatsen verdwijnen er 60. Vooral bij het management verdwijnen veel banen: van de 28 managementfuncties blijven er 8 over. Begin 2019 moet de reorganisatie zijn afgerond.

Volledig scherm Wouter Groot, bestuursvoorzitter van Juzt jeugdzorg, kondigde medio 2017 een reorganisatie aan waarbij 60 van de 580 arbeidsplaatsen zullen verdwijnen. Foto: Joyce van Belkom/Pix4Profs Reden voor werknemers om in onderhandeling te gaan met hun werkgever voor een sociaal plan. Maar na zo’n tien sessies zijn de partijen niet tot elkaar gekomen. Jan van Rijsingen: ,,We zijn al bezig sinds mei, juni vorig jaar, maar we schieten voor geen meter op. Wouter Groot staat op het standpunt dat hij alleen een sociaal plan wil maken dat past binnen de wet- en regelgeving. Volgens hem is er niet meer financiële ruimte.’’

Te schraal volgens de vakbond, die aanvullende eisen heeft gesteld. Zo wil de bond een vrijwillige vertrekregeling voordat mensen boventallig worden verklaard, om werknemers de kans te bieden zelf de regie te houden. Daarnaast wil de bond een duidelijke herplaatsingsprocedure inclusief bezwaarprocedure, behoud van salaris bij herplaatsing naar een functie die minder betaalt en behoud of afbouw van onregelmatigheidstoeslagen.

Geen vertrouwen

Onlangs deden werkgever en werknemers een ultieme poging om eruit te komen, zonder resultaat. ,,Er is absoluut geen vertrouwen meer dat we nog tot een sociaal plan kunnen komen met dit bestuur’’, aldus Van Rijsingen. Omdat de tijd te kort is om nog iets in gang te zetten is nu besloten om de komst van de nieuwe bestuurder, Jos van Nunen, af te wachten. Die treedt op 15 oktober aan. ,,Dan willen we zo snel mogelijk met hem in overleg.’’

Van Rijsingen denkt dat de kans groter is dat de Juzt-medewerkers er met Van Nunen, tot voor kort werkzaam bij de Eindhovense hulporganisatie Lumens, wel uit gaan komen. ,,We hebben vaker met hem onderhandelingen gevoerd en zijn er met hem altijd uitgekomen. Maar het blijft afwachten, want we hebben nog niets in handen.’’

Ondernemingsraad

Huub Kerkhof, voorzitter van de ondernemingsraad van Juzt, beaamt dat er weinig schot zit in de onderhandelingen. De OR staat achter de gekozen route om de onderhandelingen te pauzeren totdat de nieuwe bestuursvoorzitter is aangetreden. Over de eisen die de vakbond stelt laat Kerkhof zich niet uit. ,,Een sociaal plan is zeer wenselijk, maar wij vinden eigenlijk niets van die eisen. Heeft ermee te maken dat wij er iets anders in zitten, want we hebben ook een organisatorisch belang. De vakbond is onafhankelijker.’’ Wel geeft hij aan dat de reorganisatie noodzakelijk is om Juzt als organisatie overeind te houden. ,,De ondernemingsraad heeft er een positief advies over gegeven.’’