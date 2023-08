6 x huizen die te koop staan in de Bossche Aawijk

Museum toont twee kapotte Van­Moof-fiet­sen: ‘Staat symbool voor de havermelk-eli­te’

DEN BOSCH - Twee fietsen van het überhippe, maar failliete VanMoof komen binnenkort in het Design Museum in Den Bosch te staan. De peperdure tweewielers staan symbool voor de eenheidsworst van de ‘havermelk-elite’ in Amsterdam, aldus de curator.