55.000 tv-kopers willen geld zien van Philips; snel besluit over behandeling rechtszaak

Hoe laat is storm Eunice bij jou op z'n hoogtepunt? Bekijk het hier

Storm Eunice nadert Nederland. Vanaf 14.00 uur is het alle hens aan dek. Voor de kustprovincies is code rood afgegeven, terwijl voor Brabant vooralsnog code oranje geldt. Volgens Weerplaza wordt Eunice ‘een van de zwaarste stormen die we gaan krijgen.’ Bekijk op onderstaande kaarten hoe laat de storm bij jou naar verwachting op z’n hoogtepunt is.

18 februari