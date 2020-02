50Plus ziet af van deelname aan rechtse coalitie in Brabant

Met bloed bespuugd en in oor en lip gebeten: wordt West-Brabantse hulpverle­ner vaker doelwit van geweld?

7:13 BREDA - Een politieman die in Breda met bloed wordt bespuugd, een man in Bergen op Zoom die zich tot twee keer toe tegen agenten keert, een stadsgenoot die in Roosendaal een politieagente in oor en lip bijt, een Steenbergenaar die een politieman in zijn gezicht slaat bij een opstootje en een Roemeen die in Breda hulpverleners schopt en slaat nadat hij met een hoofdwond op straat was aangetroffen. Het was behoorlijk raak in West-Brabant de afgelopen week. Het lijkt normaal te worden dat hulpverleners en politie ook lichamelijk de volle laag krijgen.