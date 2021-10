50 jaar provinciehuis in Brabant: geruzie, vergisdemonstranten en pauselijk bezoek

Felle brand treft meerdere huizen in Best: ‘Gelukkig waren mijn kinderen niet thuis’

16 oktober BEST - Een felle uitslaande brand in de Mgr. A.F. Diepenstraat in Best heeft zaterdagochtend vroeg aan meerdere woningen flink wat schade toegebracht. Bij de brand was opvallend veel politie op de been.