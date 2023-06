5 x Helmondse huizen op Funda met een zwembad

Liever straf van de rechtbank dan van mannen die meer weten over de cocaïne in z’n auto, zegt Pool

HAPERT - Liever een straf van de rechtbank, dan sancties van de mensen die meer weten van de cocaïne in zijn wagen. Een 28-jarige Pool was duidelijk in zijn keuze. Wat de officier van justitie betreft, wordt de straf twee jaar cel.