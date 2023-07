49 nieuwe woningen in Schijndel, Boskant en Sint-Oedenrode: ook appartementen bij oude Citytheater

Je bent jong en je wilt wat. Nogal lastig als je eenzaam of angstig bent. Avondje Uit biedt uitkomst

DEN BOSCH/TILBURG - Festivaltje hier, concertje daar, het barst van de activiteiten voor jongeren. Maar wat als je eenzaam of angstig bent? Dan gaat het niet vanzelf. Met Avondje Uit 073 hopen Erwin, Jeroen en Malou een uitkomst te bieden. ,,In Tilburg is het al een succes.”