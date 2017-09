45-km autootje verzwolgen door vlammen in Tilburg, bewoners uit woning gehaald

TILBURG – In Tilburg is maandag in alle vroegte een auto in vlammen opgegaan. Dat gebeurde rond halfzes op de Trouwlaan. Het vuur verspreidde zich razendsnel en sloeg op een gegeven moment over naar de voordeur van een woning.