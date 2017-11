40.000 euro schade aan tankstation door leegspuiten brandblusser, dader is goed in beeld

Brabander Remco filmde po­li­tie-ach­ter­vol­ging met zijn dashcam; 'Net of ik in een film zat'

6:27 TILBURG - Remco Bierings (39) had net boodschappen gedaan met zijn 7-jarige zoon, toen verschillende politiewagens vlak voor hem de Oerleseweg in Tilburg inscheurden, achter een vluchtende auto aan. ,,Het was net of ik in een film zat."