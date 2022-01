3FM-dj Vera uit Zundert: ‘Ik leef met het idee dat ik net zo oud word als mijn vader, 35 jaar’

20 jaar euro Herkent u de gulden, de rijksdaal­der en het stuivertje nog? Fris het geheugen op met deze quiz!

Weet jij het nog? Over een paar dagen is het alweer twintig jaar geleden dat we in Nederland overstapten van de gulden naar de euro. Tot op de dag van vandaag een veelbesproken stap. Want hoewel het maar wát makkelijk is om met ons eigen geld te kunnen betalen op vakantie in Spanje of Griekenland, overheerst soms het gevoel van nostalgie.

