300 woningen extra in Bossche Stadsdelta: ‘We kunnen indikken en zo meer gebruikmaken van de ruimte die we hebben’

In deze oude koeienstal­len wonen en slapen straks 115 Oekraïners, nu begint de grote metamorfo­se

VLIJMEN - Hoe tover je koeienstallen en twee landbouwschuren in Vlijmen om in een opvanglocatie voor 115 vluchtelingen uit Oekraïne? Het is de uitdaging waar Renate de Bonth en Adri van Tilborg voor staan. Ze blijven er nuchter onder. ,,Het is niet zo heel veel anders dan eerdere klussen. Hooguit wat meer werk.”