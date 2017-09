3.800 kilo cocaïne tussen de bananen, lichaam in het bos en auto's in beslag genomen

Luyksgestel diep geschokt: Harrie was de ogen en oren van De Raven

18 september Luyksgestel is in rouw over het tragische ongeval waarbij gisteren dorpsgenoot Harrie van der Heijden (75) overleed. Hij was zijn leven lang vrijwilliger bij voetbalclub De Raven. ,,Dit treft de Luyksgestelse gemeenschap met een mokerslag die nog lang nadreunt", zegt Raven-voorzitter Bert Willems. ,,Hij was de oren en ogen van De Raven."