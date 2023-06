265 Brabantse piekbelasters komen in aanmerking voor ‘woest aantrekkelijke’ stikstofregelingen

Masseur glijdt te ver door en raakt ‘per ongeluk’ geslachts­deel vrouw: eis 15 maanden cel

BREDA - Een masseur in Breda ging op 30 oktober 2021 misschien iets té veel op in zijn werk. Tijdens een massage raakte hij het geslachtsdeel van een vrouw, die tevens een goede kennis van hem was. ,,Ik weet niet hoe ik met mijn twintig jaar massage-ervaring zo’n blunder kan maken’’, aldus de 54-jarige Bredanaar.