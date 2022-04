22-jarige Lotte is freerunner en doet stunts voor onder andere Mocro Maffia

Brabantse burgemees­ters: ‘De drugsindu­strie is te groot om uit te roeien’

DEN BOSCH - Nog maar tien jaar geleden lag de aanpak van de georganiseerde misdaad vooral op het bordje van politie en justitie. Maar in 2022 is de strijd tegen de ondermijnende criminaliteit ook beland in het gemeentelijk basispakket. Burgemeesters laten drugspanden sluiten, trekken vergunningen in en speuren naar rotte plekken in de vastgoedsector. ,,Maar je blijft altijd achter de criminelen aanlopen.”

12 april