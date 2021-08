21,6 miljoen coronaprikken gezet: zoveel mensen zijn in jouw regio gevaccineerd

Nieuwsover­zicht | Lelijke verrassing voor café-eigenares­se - Agent maakt indruk op stationspi­a­no

10 augustus Een Tilburgse café-eigenaresse die overwinterde in Spanje kwam voor een lelijke verrassing te staan; haar schoonzoon startte een hennepkwekerij in haar café en woning. Verder stond vandaag een horecabaas voor de rechter omdat hij zijn horecavergunning in moet trekken na een striptease in een van zijn zaken, en maakte een agent indruk op station Breda door te spelen op de piano in de stationshal. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van dinsdag.