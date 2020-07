2020 is op de helft, we blikken terug én kijken vooruit

De eerste helft van 2020 is officieel voorbij. Het is woensdag 1 juli de eerste dag van het tweede halfjaar. En wat een eerste half jaar is het geweest. De enorme bosbrand in de Deurnsche Peel, massale protesten tegen racisme, en COVID-19 dat flink toesloeg in Brabant. Laatstgenoemd virus lijkt steeds beter te controleren, waardoor we ook weer voorzichtig durven uitkijken naar de tweede helft van dit jaar. Een overzicht van alles dat 2020 tot nu toe bracht én waar we naar uitkijken in de tweede helft.

Probeer kinderen in de toekomst maar eens uit te leggen wat er allemaal gebeurde in dit nogal bizarre jaar. Wie over een aantal jaar alle gebeurtenissen van 2020 wil opsommen, zal flink moeten blokken. Er gebeurde namelijk ontzettend veel.

Nog voor iedereen goed en wel aan zijn goede voornemens kon beginnen, liep een conflict tussen Amerika en Iran hoog op. Iran vuurde uit zelfverdediging een raket af op Amerikaanse legerbases en even leek het erop dat er een nieuwe oorlog zou ontstaan tussen de twee landen. Dat liep met een sisser af. Nog diezelfde maand verbrak Australië het record van de hoogst gemeten temperatuur en teisterde een bosbrand een groot deel van het land. Het resultaat? Australië overleefde nauwelijks een van de grootste bosbrandseizoenen ooit.

COVID-19 in Brabant

In maart gebeurde iets dat velen van ons nooit verwacht hadden. Een virus brak uit dat ontstond in het Chinese Wuhan en verspreidde zich razendsnel over de hele wereld. Het corona virus bereikte Nederland via onze provincie en sloeg hier genadeloos hard toe. Noord-Brabant ging al voor de intelligente lockdown op slot en veel gemeentes in Noordoost-Brabant werden heel hard getroffen. De eerste klap was voor de Brabantse ziekenhuizen. Maar uiteindelijk raakte corona ons allemaal.

Volledig scherm BREDA Amphia Molengracht Sfeerbeelden van de bijzondere situaties in het Amphia tijdens de Corona crisis. Avonddienst op de IC © Beeld Werkt

Net op het moment dat je denkt dat het niet gekker kan, gaf de Amerikaanse overheid in april beelden vrij van mogelijke ufo's. Op korrelige beelden zijn volgens het ministerie ‘ongeïdentificeerde objecten’ in de lucht te zien. Of het echt om ufo's gaat, is nog altijd niet bekend. In onze eigen provincie kregen we deze maand ook te maken met een gigantische bosbrand. De bosbrand in natuurgebied de Deurnsche Peel gaat de geschiedenisboeken in als de grootste bosbrand in Nederland ooit.

Black Lives Matter-protesten in Tilburg, Eindhoven en Den Bosch

De laatste maand van het eerste halfjaar, juni, stond voornamelijk in het teken van protesten tegen racisme. De dood van de Amerikaanse getinte man George Floyd door een politieagent eind mei was voor veel mensen wereldwijd de druppel die de strijd tegen institutioneel racisme nieuw leven inblies. Overal trokken mensen de straten op om tegen politiegeweld en racisme te strijden, zo ook in Noord-Brabant. In steden als Tilburg, Eindhoven en Den Bosch werd er onder de vlag van de Black Lives Matter-organisatie vreedzaam en op 1,5 meter afstand gedemonstreerd.

Volledig scherm LIVE: Black Lives Matter demonstratie Tilburg © Videostill

Toekomstdromen

Nu de tweede helft van 2020 ingaat en de corona maatregelen steeds soepeler worden, is het tijd om vooruit te blikken naar hopelijk zes betere maanden. Zo maakte premier Rutte tijdens de laatste persconferentie bekend dat kermissen weer zijn toegestaan per 1 juli. Zwieren en zwaaien op de lokale kermis zal nog niet als vanouds aanvoelen, maar dat is deze zomer wel iets om naar uit te kijken.

Sportfanaten hebben ook weer een hoop naar uit te kijken. Op zeer korte termijn naar de Formule1, dat komend weekend weer van start gaat. Of iets verder in het jaar, als in oktober de Marathon van Eindhoven doorgaat. En vergeet de voetbalwedstrijden niet, clubs als Nac, Willem II en PSV mogen vanaf half september weer het veld op.

Nog iets om alvast van te dromen: vakanties. Met de zomervakantie voor de deur durven veel stellen of gezinnen het weer aan om tripjes naar het binnen of buitenland te boeken. Erg veel mensen zullen hun weg naar het vliegveld nog niet weten te vinden, maar dagjes uit in eigen land zijn ook zeker iets om naar uit te kijken. Brabant staat op de derde plaats als meest populaire vakantiebestemming in eigen land. Niet gek, met attracties als de Efteling of Beekse Bergen en veel natuurparken.