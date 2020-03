18 nieuwe patiënten overleden aan coronavirus in Nederland, 870 mensen in Brabant besmet

Er zijn nu in Nederland 76 mensen overleden aan het virus en 2460 personen hebben een besmetting opgelopen. In Brabant zijn 870 mensen besmet. Dat zijn er 111 meer ten opzichte van een dag eerder.

Flinke stijging

Tilburg kende een flinke stijging van het aantal besmettingen: van 95 naar 119 en is daarmee de gemeente in Nederland met de meeste besmettingen. In Breda steeg het aantal gevallen van 105 naar 113.

Buiten Brabant

Wat verder opvalt is dat buiten Brabant in sommige grote steden het aantal besmettingen oploopt. Zo zijn het er in Rotterdam 81, in Utrecht 83, in Amsterdam 85 en in Nijmegen 48.