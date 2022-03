17-jarige verdachte van steekpartij Rosmalen op vrije voeten, OM gaat uit van noodweer

Waarom Piets Weerbe­richt zo vaak in Willemstad werd opgenomen

WILLEMSTAD - Als Piet Paulusma de opname van Piets Weerbericht achter de rug had en hij was in de buurt, pakte hij graag afslag 23 om naar het huis van de Willemstadtse Pauline Joosten te rijden. Zij had een bijzondere band met de bekende weerman: ,,Hij was zo'n gezellige, fijne vent.”

21 maart