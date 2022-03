130 Oekraïense vluchtelingen tijdelijk in vakantiepark Europarcs bij Linden

Blij met aanbod

Wethouder Willy Hendriks is blij met het aanbod van Europarcs. ,,We hebben er het volste vertrouwen in dat de vluchtelingen hier goed worden ondergebracht.” De dorpsraad in Linden heeft zich ook al bereid verklaard om daar waar mogelijk te ondersteunen in de opvang en hulp. ,,Daar zijn we als gemeente zeer erkentelijk voor.”