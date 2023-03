13-jarige Daan viel midden op spoorwegovergang in Mierlo-Hout en wil nu zijn helper persoonlijk bedanken

Gelukkig Getrouwd Diamanten paar Karacan voelt zich thuis in Den Bosch én Turkije

DEN BOSCH - Hasan Karacan kwam ruim vijftig jaar geleden als jonge dertiger naar Nederland om te werken in de Bossche Michelinfabriek. Acht jaar later volgden zijn vrouw Dudu en de kinderen. In Den Bosch, hun ‘tweede thuis’, vieren zij hun diamanten huwelijk.