124 sterfgevallen gemeld in apneu-kwestie Philips; ruim 21.000 klachten maar verband met apparaat is nog onduidelijk

Met video/update Bekende Tiktokker Lucas Cornelis­sen (20) uit Vlijmen overlijdt bij scooteron­ge­val in de Dommel

DEN BOSCH - De 20-jarige Vlijmenaar die dinsdagnacht is overleden bij een ongeluk met zijn scooter, is de bekende Tiktokker Lucas Cornelissen. Hij kwam om het leven toen hij met zijn voertuig in het water terecht was gekomen van de Dommel in Den Bosch. ,,Een enorm leuke, spontane jongen’’, zo omschrijft Marcel van Zwam, eigenaar van het Bossche cafe Lalalaa, de overleden Lucas Cornelissen. Lucas was sinds een halfjaar werkzaam in het café.

18 mei