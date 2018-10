12 jaar cel voor Jos de G.: schuldig aan verkrachting én doodslag van Nicole van den Hurk

DNA

De Valkenswaardse tbs'er werd in 2016 door de rechtbank alleen veroordeeld voor verkrachting van het destijds vijftienjarige Eindhovense meisje, in hoger beroep is hij nu ook schuldig bevonden aan doodslag. In het gevonden DNA op Nicole's lichaam zaten sporen van haar toenmalige vriendje maar ook materiaal dat wijst naar Jos de G. Maar er was nog meer: een beetje onbekend DNA. Een derde dader kon daarom niet helemaal worden uitgesloten, oordeelde de rechtbank twee jaar geleden. Volgens het hof gaat het echter om heel weinig materiaal waarvan niet bekend is van wie het is; en er zijn tal van oorzaken te bedenken waardoor dit spoor op het lichaam van het meisje is terechtgekomen. Dit spoor heeft daardoor geen bewijskracht. Het hof wuift de mogelijkheid van een andere persoon als dader daarom weg.