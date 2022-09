12,5 miljoen cash in flat leidt richting beruchte topcrimineel de ‘Vingerknipper’

Zo is het nu met de Peel na de brand: 'Dit wil je als boswachter niet zien’

Woensdag brak een grote brand uit in het natuurgebied bij Deurne. Donderdag is de brandweer bezig met nablussen. Boswachter Erik Schram kijkt met pijn in het hart naar ‘zijn’ verwoeste natuur. Hij roept op om extra op te letten met sigaretten in het bos.

1 september