1178 Enexis-klanten zonder elektriciteit in Uden, monteurs lossen stroomstoring na ruim uur op

Zorgen om ‘hulpvraag­ver­le­gen­heid’ bij arbeidsmi­gran­ten in Best

BEST - Schrijnende verhalen hoorde Wouter Bondt (ChristenUnie) de laatste maanden van en over hulp aan arbeidsmigranten in Best. Het gaat dan vooral over hun huisvesting, maar onder meer ook over schulden, verslavingen, relatieproblemen of de zorgverzekering.