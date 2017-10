112-overzicht: ernstig ongeval, inbraak en een bestelbus vol chemicaliën

ETTEN-LEUR - Wat was het meest opvallende 112- en politienieuws in West-Brabant en Zeeuws-Vlaanderen dat vrijdag op deze website is verschenen? De redactie maakte voor u een selectie.

In de nacht van donderdag op vrijdag zijn twee mannen uit Den Bosch op heterdaad betrapt tijdens het inbreken in een kweekkas aan de Julianaweg in Wouwse Plantage.

Een 18-jarige Roosendaler is donderdagnacht rond twee uur dankzij een getuige aangehouden terwijl hij bezig was met het forceren van het slot van een personenauto in Breda.

Bij een ernstig ongeval op Plantagebaan bij Wouwse Plantage is vrijdagochtend een man zwaargewond geraakt