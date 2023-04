112-dag in Leende; ‘Het is goed om mensen te laten zien wat er schuilgaat achter het geluid van een sirene’

Nederlan­ders verdringen Belgen in Baar­le-Her­tog: kunnen we die stukjes België niet beter inpikken?

BAARLE-HERTOG - In het Vlaamse Baarle-Hertog woonden vorig jaar voor het eerst meer Nederlanders dan Belgen. Is het erg dat het enclavedorp langzaam van kleur verschiet? En kunnen we dat stukje België niet beter inlijven bij Nederland? ,,De situatie is onhandig, maar heeft ook voordelen.”