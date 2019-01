103 maar gewoon op Facebook: ‘En ze speelt ook nog gewoon een spelletje Wordfeud tegen ons’

En Dommelhoef is wat Klaver betreft een tussenstop. Ze herstelt er van een val maar hoopt straks gewoon weer terug te keren naar haar eigen huisje in Strijp. Op wat fysieke ongemakken na gaat het namelijk prima met mevrouw. ,,Ik weet nog dat de eeuwwisseling eraan zat te komen en ik dacht, zal ik dat halen? Inmiddels zijn we negentien jaar verder. Een jaar is zo voorbij hoor. Lekker puzzelen en een beetje rondkijken op Facebook.” ,,Als we op vakantie een foto posten, krijgen we altijd een reactie van oma”, zo vertelt een van d'r achterkleindochters. ,,En ze speelt ook nog gewoon een spelletje Wordfeud tegen ons.”