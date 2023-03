10 x deze Bossche woningen van minder dan 4 ton staan nu op Funda

indebuurt.nlWil je dolgraag verhuizen en je eigen stulpje hebben? Wij zochten woningen in Den Bosch uit voor je die nu te koop staan op Funda voor 4 ton of minder. Wie weet woon jij binnenkort wel in een van deze huizen?

Esdoornstraat

Dit huis in de Graafsewijk heeft eigenlijk alles wat je zoekt. In de woonkamer ligt een houten vloer en vind je karakteristieke bogen. Er is een tuin, maar ook een groot dakterras. Best of both worlds, toch? Verder vind je in de badkamer een ligbad en douche en is ook de keuken van alle gemakken voorzien. Het huis staat op Funda voor 359.000 euro en daarvoor krijg je 74 vierkante meter aan woonoppervlak terug. Waaronder twee slaapkamers.

Van Veldekekade

Dit huis, vlakbij de Bossche binnenstad, staat in de online etalage voor 389.000 euro. Daarvoor krijg je 90 vierkante meters aan woonoppervlak en drie slaapkamers. Het huis is instapklaar en dat is weer een voordeel. In de badkamer vind je een ligbad en douche. Ook is er een tuin waar je in de zomers heerlijk roseetjes kunt drinken.

Berenklauw

Dit huis in Empel, met een woonoppervlak van 114 vierkante meter, staat te koop voor 379.000 euro. De woonkamer is ruim, dat komt door een uitbouw. De badkamer is modern en van alle gemakken voorzien. Ook heeft het huis een tuin en vind je drie slaapkamers in het Empelse huis.

Tweede Reitse Dreef

Deze hoekwoning heeft nog wat tender, love & care nodig, tenzij je van de seventies houdt. De schrootjes vind je in dit stulpje van de vloer tot het plafond. Leuk detail aan dit huis is de serre; daar geniet je in de winter ook van de zonnestralen door al het glas. De tuin is een ware Reitse jungle te noemen. Perfect als je van groen houdt. De woning is al de jouwe voor 319.000 euro en daarvoor krijg je 103 vierkante meter aan woonoppervlak en drie slaapkamers.

Geysendorfferstraat

We blijven nog even in dezelfde sferen; dit huis heeft namelijk ook een serre. Dit huis staat in de Kruiskamp en je staat dus zo in winkelcentrum de Helftheuvel. De woning telt drie slaapkamers, heeft rolluiken en is instapklaar. Het stulpje staat op Funda voor 345.000 euro en telt 107 vierkante meters aan woonopppervlak.

Wibauthof

Deze bungalow is erg licht en heeft een witte tegelvloer in de woonkamer. In de slaapkamer vind je dan weer een houten vloer met leuk patroontje. De woning telt één slaapkamer en in de badkamer vind je een ligbad. In de tuin kun je ’s zomers heerlijk vertoeven en voor de klussers onder ons is er ook een schuurtje aanwezig. De woning staat te koop voor 375.000 euro.

Postelstraat

Deze woning staat in de Bossche Postelstraat en dat is hartje stad. Je staat vanaf je voordeur zo bij koffietentjes en restaurants. Het appartement telt 59 vierkante meter, maar daarvoor krijg je wel een volledig instapklaar huis. De badkamer is zeer modern, de slaapkamer is helemaal tot in de puntjes verzorgd en de woonkamer is net zo af. Het huis is de jouwe voor 370.000 euro.

Aartshertogenlaan

Dit appartement heeft een houten vloer en een schattig balkon. Precies groot genoeg voor een paar stoeltjes en dat werkt prima in de zomer met een drankje in de hand. Je hoeft niets meer aan de woning te doen, dat scheelt weer. Het huis telt één slaapkamer en is 47 vierkante meter groot. Het is al de jouwe voor 247.500 euro.

Statenkwartier

Van de Aartshertogenlaan gaan we naar de Maaspoort. Dit appartement heeft ook een balkon en is zo goed als instapklaar. Alles voldoet aan de moderne standaarden en dat scheelt weer een flink aantal uur klussen. De woning van 69 vierkante meter heeft twee slaapkamers en is van jou voor 285.000 euro.

De Bossche Pad

Dit stulpje ligt op steenworp afstand van de binnenstad en park de IJzeren Vrouw. De woning is 79 vierkante meter, heeft een tuin en twee slaapkamers. In de badkamer vind je een ligbad en douche. De woning is van jou voor 389.000 euro.

