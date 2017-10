10 politieauto's voor loze overvalmelding

Politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehage schat in dat het om vijf tot tien loze meldingen per dag gaat. Dinsdagochtend was dat bijvoorbeeld nog het geval bij bouwcentrum Logus aan de A58 bij Ritthem. Daar zag het blauw van de zwaailichten, maar er bleek niets aan de hand.

Elke seconde telt

Vaak is er in zo'n geval per ongeluk op een verkeerd knopje gedrukt, zegt Uytdehage. ,,Toch gaan alle beschikbare eenheden altijd op zo'n melding rijden, want het kan ook een echte overval zijn. Het is cliché, maar elke seconde telt."

Bedrijven of ondernemers waar het binnen korte tijd vaker loos alarm is, worden daar op aangesproken. ,,Dan kijken we of de knop misschien verplaatst moet worden en of de procedure wel goed is gevolgd. Want anders verslapt de aandacht", zegt Uytdehage.

Liveview

Volgens de woordvoerder biedt liveview steeds vaker uitkomst. Via dat particuliere initiatief kan de meldkamer rechtstreeks meekijken met beveiligingscamera's in een bedrijf. Alleen moeten ondernemers daar wel bij aangesloten zijn.