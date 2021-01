10-jarige Emma zit al bijna een jaar thuis: ‘Ik zou heel graag gevaccineerd willen worden!’

Update Belgische viroloog adviseert Nederland: ‘Grenzen dicht en avondklok’

15 januari De Belgische viroloog Marc van Ranst adviseert Nederland de avondklok in te stellen en de grenzen dicht te gooien. Dat zei hij vrijdag in een interview met Radio 1. Volgens de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is er echter nog geen aanleiding om de grenzen dicht te gooien. ,,Er is in beide landen weinig te doen.‘’