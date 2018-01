10.000 euro voor gouden tip over serie branden in bussen van Arriva

Hondenbaasje mishandelt moeder in bijzijn van dochtertje (7), achtervolgt haar en valt opnieuw aan

25 januari UDEN – In Uden is dinsdagmiddag een vrouw in het bijzijn van haar dochtertje zwaar mishandeld door een agressieve man. Dat gebeurde rond vier uur op de Parallelweg, ter hoogte van de balletschool. De politie is donderdag naarstig op zoek naar getuigen van het volgens haar ‘buitensporige geweld’.