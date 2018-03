1 april: Efteling laat baby's toe in de Python

Geer en Goor zeiken alles en iedereen af in hilarische Efteling-video: 'Het is net Marijke Helwegen'

28 maart KAATSHEUVEL – Smerig zijn de gordijnen in de Fata Morgana, krap zijn de karretjes in Carnaval Festival en te veel lawaai maken de kinderen in het avonturendoolhof. De valse zusjes Geer en Goor hebben tijdens hun bezoekje aan de Efteling geen goed woord over voor de attracties en de bezoekers in het pretpark. ,,Daar pas ik toch nooit tussen?”