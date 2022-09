1,5 miljoen extra voor jonge huizenkopers Land van Cuijk

CUIJK - Er komt meer geld beschikbaar om jongeren te helpen een huis te kopen. Dat is hard nodig. Het budget dat beschikbaar was, is al op. Daarom wil het college van burgemeester en wethouders nog eens 1,5 miljoen euro storten in het potje dat daarvoor is bedoeld. De gemeenteraad moet daar nog wel groen licht voor geven.

Er was voor startersleningen ruim 1,5 miljoen euro beschikbaar. Dat bedrag bestond uit de budgetten van de vijf voormalige gemeenten die nu zijn gefuseerd tot de gemeente Land van Cuijk. Maar omdat het voor jonge mensen op de huidige woningmarkt moeilijk is om een huis te kopen is de mogelijkheid om gebruik te maken van een starterslening populair. En is het geld met de huidige aanvragen al op.

49 aanvragen

Dit jaar zijn er in de gemeente Land van Cuijk tot en met augustus 49 aanvragen voor een starterslening ingediend. Inmiddels zijn er 14 verstrekt. Goed voor 500.000 euro. Er zijn 11 ingetrokken en er zijn nog 24 aanvragen in behandeling. Als die 24 worden toegewezen is het beschikbare budget op.

Wie voor een starterslening in aanmerking wil komen moet minimaal 18 jaar zijn. Daarbij is het bedoeld voor woningzoekenden die voor het eerst een eigen woning gaan kopen. De maximale koopsom van het huis is 355.000 euro en het bij de gemeente te lenen bedrag is maximaal 45.000 euro en is maximaal 20 procent van de prijs van de nieuwe woning.

Te hoog, te laag

Pas als de gemeenteraad van Land van Cuijk goedkeuring heeft gegeven aan het voorstel van B en W, komende donderdag, kunnen er weer nieuwe aanvragen worden gedaan.

In de overspannen woningmarkt is het voor starters moeilijk om aan een woning te komen. ‘Het inkomen is vaak te hoog voor een sociale huurwoning, maar te laag om bij de bank een hypotheek te krijgen. Jongeren blijven daardoor langer thuiswonen of wonen in een niet bij het inkomen passende huurwoning', is het argument van burgemeester en wethouders van Land van Cuijk. ‘En dat is weer slecht voor de doorstroming op de woningmarkt', is de redenatie.

Met de starterslening kan het gat tussen de prijs van de woning en de mogelijke hypothecaire lening worden gedicht.

Opgesoupeerd

Met het nieuwe bedrag dat beschikbaar komt, kunnen weer tussen de 35 en 40 woningzoekenden worden geholpen. Maar gezien de populariteit van de regeling is de verwachting dat ook dit bedrag snel opgesoupeerd zal zijn. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de startersleningen ook weer worden afgelost en daarmee komt er weer geld beschikbaar voor nieuwe woningzoekenden. Maar omdat de verstrekte leningen nog jong zijn, vloeit er nog maar weinig geld terug in de pot.

Volgend jaar wordt gekeken of in hoeverre de regeling verder uitgebreid moet worden. Dan moet er ook antwoord worden gegeven op de vraag of er onbeperkt startersleningen moeten worden verstrekt of dat er toch een maximum wordt vastgesteld.