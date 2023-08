1,5 jaar cel voor Irakees die met bootje in auto op weg was naar Kanaal voor levensgevaarlijke mensensmokkel

Slachtof­fer zwaarge­wond naar ziekenhuis nadat voertuig in kanaal belandt bij Berlicum

BERLICUM - Een voertuig is dinsdagmiddag in de Zuid-Willemsvaart terechtgekomen ter hoogte van Berlicum. Daarbij is één slachtoffer zwaargewond geraakt. Hij of zij is naar het ziekenhuis gebracht.