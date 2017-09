013 strikt opnieuw grote naam: dance-sensatie The Prodigy exclusief naar Tilburg

De show in 013 is vrij bijzonder te noemen. De laatste keer dat The Prodigy in Nederland was, speelden ze in een uitverkocht Ziggo Dome, goed voor 19.000 bezoekers.

Explosieve liveshows

Met hits als 'Smack My Bitch Up', 'Out of Space', 'No Good (Start The Dance)', ‘Take Me To The Hospital’ en 'Firestarter' is de band een graag geziene gast op festivals van over de hele wereld.