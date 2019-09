Wilde dieren horen in de natuur, maar soms kan het niet anders

Of je geboren wordt en waar, daar heb je weinig over te zeggen. Dat geldt voor iedereen, mens en dier. De één is een stuk fortuinlijker daarin dan de ander. We kennen allemaal de tegenstelling tussen arm en rijk, maar of je écht fortuinlijk bent ligt natuurlijk niet aan geld, maar aan heel veel andere dingen als liefde en gezondheid. Een wild dier heeft al helemaal niets met geld.

Quote Wat een wild dier vooral in zijn hum brengt, is vrijheid

Ik denk wel dat een dier een notie van liefde en gezondheid heeft, maar wat een wild dier vooral in zijn hum brengt, is vrijheid. Het loslaten van wilde dieren is daarom ook een prachtig moment.

Noodzakelijk kwaad

Quote Na een revalida­tie­pe­ri­o­de mag zo’n vogel weer de vrije natuur in Jammer genoeg kunnen niet alle wilde dieren van vrijheid genieten. Als dat tijdelijk is, als ze in de problemen zijn gekomen, dan is dat een noodzakelijk kwaad. Een aangereden vogel die naar onze opvang gebracht wordt, moet tijdelijk bij ons in een kooi blijven. Maar na een revalidatieperiode mag zo’n vogel weer de vrije natuur in.



Er zijn ook wilde vogels die we niet kunnen loslaten, omdat ze als huisdier gehouden zijn en na loslaten probleemgedrag kunnen gaan vertonen zoals de inmiddels bekende terror-oehoes. De laatste jaren zijn er nogal wat van die imprint-oehoes bij ons binnen gebracht.

Voor oehoes op maat

Dit weekend hebben we een nieuwe kooi geopend, speciaal voor oehoes. We konden de kooi neerzetten omdat een grote vogelliefhebber een legaat naliet aan het centrum, met als voorwaarde dat daarmee een voor oehoes op maat gemaakte kooi gebouwd zou worden.