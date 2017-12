De BoswachterVier jonge eendjes waggelen rond in de sneeuw. Zonder moeder. Ze krijgen onderdak in het Vogel Revalidatie Centrum in Zundert.

In de opvang is het rustig. Een stel egels, een handvol vogels. En opeens een kluitje piepjonge eendjes, vier stuks. Ze waggelden rond in de sneeuw zonder moeder. Wat bezielt zo'n moeder om in december een nest uit te broeden?

Het is in hartje zomer al een harde leerwereld voor een jong eendje, laat staan in het gure weer van de afgelopen week. Ik kan me niet voorstellen dat zo'n moeder haar kroost willens en wetens in de steek laat. De natuur is hard, maar een heel nest aan zijn lot over laten... dat moet toch zeer doen.

Gisteravond zat mijn vijfjarig zoontje in bad en babbelde er lustig op los. Hij kwam er opeens op dat hij altijd bij papa en mama wilde wonen. Ik vertelde hem dat hij vast later ook op eigen benen wilde staan. ,,Net als mama. Ik heb ook eerst bij opa en oma gewoond, maar woon nu met papa en jou hier."

Oei. Dat was een brug te ver. Tranen met tuiten. ,,Waarom doet iedereen dat?" en ,,Waarom mag ik dan niet meer bij jullie in huis?" Ontroerd begon ik te lachen en te huilen tegelijk. ,,Ben je nou aan het lachen?" Ik knik. ,,Maar waarom is je gezicht dan zo rood?" Daar moest ik nog harder om lachen. Maar hij hield voet bij stuk: ,,Ik wil gewoon bij jullie blijven."

Erg lang bleef hij er niet bij stilstaan, want het volgende dilemma kwam bij hem op: de kerstman had hij 's middags op de kerstmarkt gezien. ,,Dat kan toch niet! De chocolaatjes uit mijn adventskalender zijn niet op, dus het is toch nog geen kerst?"

Verwarring alom dus. Maar dat is vast nog niks vergeleken met de verwarring voor die kleine donskuikentjes in de opvang. Ze worden goed verzorgd natuurlijk, maar ook zij waren vast ook veel liever heel lang bij hun moeder gebleven. Hopelijk houdt hun mama zich verder wél aan de seizoenen.