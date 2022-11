Stop met handel in exotische diersoorten

De BoswachterBREDA - Soms kom ik van die berichten tegen, die mij de rillingen over het lijf doen lopen. Excuses dat ik zo met de deur in huis val, maar ik werd erg kwaad bij het lezen van het artikel Wilde dieren verkocht als exotische huisdieren, in mijn favoriete digitale nieuwsbrief Nature Today.

Het artikel begint met het feit dat Noord-Amerikaanse markten en Europese markten debet zijn aan handel in wilde dieren. Deze dieren worden dan in winkels verkocht als exotische huisdieren, maar zijn vaak via smokkelaars onze landen binnengekomen.

Vraag naar exotische dieren

Verder blijkt het niet alleen dat burgers in Europa betrokken zijn bij de smokkel van exotische dieren, maar dat wij als burgers ook de markt van die roofpartijen in stand houden. Niet alleen het aanbod in de dierenwinkels, maar ook de vraag naar wilde exotische dieren houdt deze verfoeilijke handel instant.

Quote Ik schaam me dus als Europeaan, dat wij de biodiversi­teit in die landen schade aanbrengen Frans Kapteijns

Dit alles kwam boven tafel in een rapport van IFAW, Pro Wildlife en Humane Society International. Stolen Wildlife. Daarin staat dat de Europese Unie een belangrijk knooppunt, maar ook een belangrijke bestemming is voor gestolen dieren uit onder andere Afrika, Oceanië, Latijns-Amerika, Midden-Oosten en Azië.

Schade aan biodiversiteit

Ik schaam me dus als Europeaan, dat wij de biodiversiteit in die landen schade aanbrengen en dat wij hier dieren houden, die onder vreemde omstandigheden moeten leven. Enkel en alleen omdat er mensen bij zijn die willen showen dat ze een bijzonder dier in huis hebben. Daarnaast zijn de meeste EU-landen, waaronder Nederland, te sloom in het maken van een wet die dit soort praktijken een halt toe zou kunnen roepen.

Wist je bijvoorbeeld, dat veel van de geroofde soorten wettelijk beschermd zijn in die landen? Helaas zijn de stropers / rovers van die exotische dieren te machtig en te slim om gepakt te worden. Toch worden ondanks hun slimmigheden best wel veel smokkelaars aangepakt door handhavingsambtenaren, maar wat dan? Vaak weet men niet waar de dieren naar toe moeten en/of weten ze niet wat ze met de dieren aan moeten.

Quote Ik hoop eerder dat mijn schrijven onder andere dierenwin­kels aanzet tot nadenken Frans Kapteijns

Aanzetten tot nadenken

In deze column gebruik in woord en beeld bewust geen soortnamen, want wellicht brengt dat mensen op ideeën. Nee, ik hoop eerder dat mijn schrijven onder andere dierenwinkels aanzet tot nadenken. Daarnaast hoop ik dat mensen die overwegen om ook zo’n bijzonder exotisch dier aan te schaffen, dit nu uit hun hoofd zetten en hun geld besteden aan een goed doel. Wie het rapport interessant vindt, kan het downloaden bij Nature Today. Het is de moeite van het lezen waard.