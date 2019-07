Ook pimpelmezen gaan deze zomer naar de kust

Vogeltrek

Eerst toch maar even uitleggen wat de vogeltrek precies is, die elk jaar weer plaatsvindt. Het gaat dan om een verplaatsing van miljarden vogels. In het voorjaar gaan ze dan van hun wintergebieden naar hun broedgebieden en in het najaar vice versa.

Hoe gaat dat dan in Nederland? De trekvogels, die hier gebroed hebben, trekken in het najaar voor een groot deel naar het zuiden. Dit kan dan Zuid-Europa of Afrika zijn, soms zelfs naar het zuiden van Afrika. Daarnaast wordt in het najaar ons land gevuld met trekvogels die, in het noorden, van Groenland tot in Siberië, gebroed hebben en hier overwinteren. In het voorjaar vindt dan het omgekeerde plaats. Beschikbaarheid van voedsel is de drijfveer, die de vogeltrek opgang zet.