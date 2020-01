Ook dierenwereld lijdt onder ‘bomaanslagen’ tijdens Oud en Nieuw: ‘Egels ruw uit winterslaap gehaald’

In Roosendaal waren de buren van een huis aan de Stoopstraat vreselijk geschrokken. Het schijnt dat daar een vuurwerkbom door de brievenbus is gegooid. Niet normaal. Daarnaast is het aantal vuurwerkslachtoffers tijdens de afgelopen jaarwisseling weer gestegen tot het grote getal van 1300 gewonden.



Maar ook onder de dieren zijn weer slachtoffers gevallen. Bekend is dat veertien spreeuwen zijn gestorven aan een hartstilstand tijdens het vuurwerk, maar hoeveel nog meer? Dat weten we niet echt, maar dat eekhoorns en marterachtige, zoals bunzingen wezel, wellicht in paniek alle kanten uit gevlucht zijn, weten we wel.