Nu het weer vroeg donker is keert de rust terug in de opvang

De BoswachterZUNDERT - De rust is wedergekeerd in de opvang. We konden dit jaar zelfs alleen jonge duifjes voeren op onze open dag, terwijl we voorgaande jaren nog jonge eekhoorns en egeltjes hadden om te laten zien aan de bezoekers.

De avonddiensten zijn daarmee ook vroeg tot een einde gekomen, nu het weer vroeg donker is. De meeste vogels stoppen met schemering met eten, waardoor zij dus niet meer gevoerd hoeven te worden in de avonden. Voor de nachtdieren zoals de egels vullen we de bakjes nog een keer goed bij voordat we de deuren sluiten.

Dwangvoeren

De meeste dieren die nu nog binnendruppelen zijn egels en duifjes. Sporadisch krijgen we nog wat andere gasten binnen, zoals de blauwe reiger die een tijdje geleden binnen kwam. De reiger was verzwakt en kon alleen maar op zijn ellenbogen leunen. We konden geen duidelijke redenen vinden waarom hij niet ging staan: geen breuken, geen ontstekingen, geen verwondingen of rare afwijkingen. Door de stress wilde hij niet eten en hebben we hem een weekje moeten dwangvoeren.

Dat betekent iedere dag 2x voeding in de slokdarm krijgen en langs de lange nek naar beneden begeleiden, zodat de reiger het ook niet kan opbraken. Niet veel minder stressvol dus.

Quote De natuur is hard, maar de dieren zijn zeker ook bikkels Denise Smits, Vogelrevalidatiecentrum Zundert

Mooie beloning

Gelukkig ging de reiger na een klein weekje zelf eten en was hij aangesterkt door de voeding die hij nu wel binnenkreeg. Langzaamaan zag je hem verbeteren en ging hij steeds meer op zijn poten staan. Na een paar weken was de reiger helemaal opgeknapt en is hij vrijgelaten in de natuur. Een mooie beloning van het werk.

Zo blijft het altijd een beetje giswerk: wat heeft deze reiger nou dat hij zo verzwakt is, kunnen we het oplossen door dwangvoeding of moet hij ook medicatie, is deze reiger niet onnodig aan het lijden en moeten we hem niet uit zijn lijden verlossen? Allemaal vragen die naar boven komen op het moment dat we zo’n dier aantreffen. Gelukkig blijven de dieren ons verbazen en kunnen ze op wonderlijke wijze toch weer opknappen. De natuur is hard, maar de dieren zijn zeker ook bikkels.