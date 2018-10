Mooi geluid: het tevreden geknabbel van een egel

'Ssst, luister eens", zeg ik tegen een vrijwilliger die bezig is hokken schoon te maken. Ze kijkt me aan, maar als ze even stil is, hoort ze het en begint ook zij te glimlachen. Het geluid van een egeltje dat op kittenbrokjes knaagt is zó'n prettig geluidje. Het klinkt alsof het egeltje echt heel tevreden zit te knabbelen.

Overwinning

Als het gaat om een jong egeltje dat ziek, zwak en misselijk binnengebracht werd is het natuurlijk helemaal prachtig. Als we hemel en aarde hebben bewogen om zo'n kleintje aan het eten te krijgen. Het lukt me niet het handmatig te voeren want het rolt zich stevig op, maar of het zelfstandig eet is twijfelachtig. Als je zo'n egeltje dan hoort knagen van de brokjes, voelt het als een overwinning.

Slobberen

Nog een heel fijn geluid voor me: het geluid van een zwaan die in het water slobbert in een hok bij onze eerste opvang. Het is voor zo'n dier natuurlijk heel overweldigend om uit de vrije ruimte die de natuur biedt opeens opgesloten te zitten. Zwanen eten nogal eens niet vanzelf in zo'n hok en het kost me dan moeite om ze zover te krijgen.