Met vereende krachten

O wat heb ik genoten van het bloemencorso in Zundert! De optocht zelf is elke keer weer betoverend maar nog bijzonderder vind ik de bouwfase gedurende de laatste weken. Met mijn zoontje fietste ik veel van de tenten af waar de wagens gebouwd worden.

En terwijl ik lekker die tenten af fietste, was er op mijn werk ook een legertje vrijwilligers bezig om al die dieren die bij ons opgevangen worden te verzorgen. Want ook al is de allergrootste drukte voorbij, er zijn nog steeds erg veel dieren in de opvang.

Momenteel zijn we vooral met egeltjes druk. Heel kleine egeltjes die we nog melk moeten geven, egels die vast hebben gezeten in een aardbeiennet of zelfs in een rattenklem, aangereden egels. En op vogelgebied is het druk met meeuwen en eenden met verlammingsverschijnselen, vermoedelijk door botulisme. Uit Zeeland werd ook een groenpootruiter gebracht, waarvan men ook dacht dat hij botulisme had. Wat een prachtig diertje is dat, zó elegant! Op corsozondag is hij weer gezond losgelaten, wat die feestelijke dag nóg mooier maakte.

Ik kon alleen maar van al die corsoperikelen genieten omdat ik wist dat er in de opvang genoeg toegewijde mensen aan het werk waren.

Zonder hen zou ik niet rond kunnen fietsen en kunnen genieten van het blije gezicht van mijn zoontje die naar eigen zeggen 'zo hard gewerkt had' toen hij een half uurtje spijkertjes in kleurige dahlia's gestoken had. Hij moest eens weten hoe hard er gewerkt werd, dagen en zelfs hele nachten lang, voor die enorme dahliacreaties.